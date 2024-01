Mongrando, è ufficiale: Filoni si ricandida a sindaco

Anche a Mongrando è arrivata l'ufficialità: il sindaco uscente Antonio Filoni annuncia la propria ricandidatura alle prossime elezioni comunali. Lo fa con un lungo post sulla propria pagina Facebook: “Sono 10 anni che, insieme a tutta la squadra di Mongrando in comune, abbiamo cercato di dare un nuovo volto e un nuovo futuro al nostro paese e sono convinto, siamo convinti, di esserci riusciti. In questi mesi, dalla scorsa estate, il mio partito, Sinistra italiana, mi aveva chiesto di considerare la possibilità di tornare a fare politica a Biella dopo l’ottimo risultato che, anche grazie a voi, l’Alleanza Verdi e Sinistra aveva ottenuto con la mia candidatura alla Camera dei Deputati nel Biellese, seconda provincia del Piemonte dopo Torino per percentuale ottenuta. Ero disponibile a misurarmi con altre candidature in un percorso democratico di selezione attraverso le primarie di coalizione insieme al Partito Democratico e alle altre forze di centrosinistra. Questa possibilità è andata sfumando e, contestualmente in questi mesi, ho sentito da parte di tante e tanti cittadini di Mongrando la volontà di farci continuare l’esperienza nel nostro Comune”.

“Ho riflettuto molto insieme al resto della Giunta e della maggioranza di Mongrando in comune e alla fine ho deciso di accettare l’invito che in molte e molti mi avete fatto in questi mesi: mi candido nuovamente a sindaco – si legge - Abbiamo ancora molti progetti da completare, dalla ristrutturazione delle case di proprietà comunale agli impianti sportivi, dal dare nuova vita al nostro centro polivalente fino alla costruzione e alla manutenzione di strade e marciapiedi. Alcune settimane fa abbiamo approvato il progetto da 20 milioni di euro per dare un nuovo volto e un nuovo futuro a San Lorenzo. Ricordo ancora i manifesti dell’opposizione di destra che ci accusavano di aver abbandonato il borgo. Quando glielo abbiamo ricordato, un paio di settimane fa in consiglio comunale, il loro silenzio imbarazzato ha svelato tutta la pretestuosa propaganda della quale si sono nutriti in questi anni. Abbiamo ancora tanto da fare; Mongrando è il cuore della Valle Elvo e vogliamo continuare a farlo battere. Insieme. Per i prossimi cinque anni”.