Massazza, Casana annuncia ufficialmente: “Mi ricandido a sindaco”

Il sindaco uscente di Massazza Enrico Casana annuncia ufficialmente la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali. Se sarà vittoria, si aprirebbero le porte del secondo mandato. "La lista è pronta - spiega -, si chiamerà Massazza nel Cuore e vedrà alcuni volti nuovi. Molto probabilmente saranno quattro le new entry”.

Positivo il bilancio di questi 5 anni, dove sono stati raggiunti traguardi importanti, nonostante il biennio condizionato dal Covid che ha messo a dura prova l'operato dell'amministrazione. “Sono stati anni difficili e complicati – afferma Casana – ma bene o male siamo riusciti a portare a compimento il nostro programma elettorale. Siamo in attesa del progetto esecutivo della nuova scuola dell'infanzia. Un intervento complesso, i cui frutti saranno raccolti nel 2024. Inoltre, c'è un altro piano in cantiere: parliamo di un milione di euro di finanziamenti per il dissesto idrogeologico che verrà ultimato nei prossimi mesi”.

Diversi gli obiettivi di cui andare fieri in questo quinquennio, come il sostegno alle famiglie e ai cittadini in difficoltà. “Siamo riusciti a non aumentare le tasse nonostante i rincari energetici – sottolinea Casana – Non solo: siamo venuti incontro alle esigenze di chi aveva bisogno, con l'erogazione dei buoni pasti, o di specifici contributi per l'acquisto di libri scolastici. Non va poi dimenticato l'efficientamento degli edifici comunali e la riduzione del costo della mensa. Molto è stato fatto e continueremo ad essere al fianco della popolazione”.