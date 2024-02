Elezioni, a Massazza ci sarà una seconda lista: si candida Feri Hopovac: “Ridiamo voce ai cittadini”

A Massazza ci sarà una seconda lista. Dopo l'annuncio del sindaco uscente Enrico Casana, è arrivata l'ufficialità della candidatura di Feri Hopovac, impresario edile che, insieme ad un gruppo di cittadini provenienti da diversi ambiti sociali, ha scelto di mettersi in gioco.

“Per cambiare l'aspetto del paese – commenta - Siamo tutte persone che vivono in paese, con idee chiare e nuove. Inoltre, il nome del gruppo sarà 'Massazza per tutti' proprio per ridare voce alla popolazione. Saranno per noi importanti i prossimi mesi per coinvolgere e far collaborare i compaesani alla stesura di un programma che nasce dai suggerimenti dei residenti. Il nostro motto è ascoltare il cittadino. Il Comune, infatti, è la casa di tutti e dal confronto si svilupperà un programma elettorale che verrà svelato nei prossimi mesi, così come la lista dei candidati”.

Sono diversi gli obiettivi che la lista vuole raggiungere: “Creare le condizioni per favorire nuove residenzialità e far rivivere il paese con un rilancio commerciale con negozi di prima necessità – sottolinea Hopovac - La nostra priorità sarà sempre quella di ascoltare le esigenze e le proposte dei residenti, creando un dialogo aperto e trasparente. Vogliamo sfruttare al massimo il potenziale di Massazza, creando un ambiente accogliente e di qualità per tutti. Crediamo che solo attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini sia possibile creare un cambiamento positivo”.