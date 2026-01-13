Scuola, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Ci siamo: finiti gli incontri per presentare le scuole, lezioni simulate e open day, ora è tempo di pensare alle iscrizioni. Da oggi 13 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. Niente corse però, di tempo ce n'è: la possibilità di iscriversi è fino al 14 febbraio 2026, e per chi non avesse molta dimestichezza con il pc o non ne avesse una a disposizione, diversi istituti offrono il supporto necessario.

Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

Accedere alla piattaforma Unica è semplice: basta avere credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Se non si hanno ancora le idee proprio chiare e qualche dubbio deve ancora essere sciolto, niente paura: nella piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti ("Cerca la tua scuola") e specifiche sezioni dedicate all’orientamento. Tra queste: “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 sarà possibile presentare domanda d'iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e alla prima classe del Liceo del Made in Italy.

Per maggiori info il sito del Ministero dell'Istruzione