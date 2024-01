Italia: il mercato degli e-commerce vale 54,2 miliardi di euro

In un contesto sempre più digitale, le vendite su internet in Italia sono cresciute notevolmente: nel 2023, gli acquisti sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un valore di 54,2 miliardi di euro.

Le vendite nel dettaglio Nell'ultimo anno, il settore dei servizi, soprattutto grazie a Turismo e Trasporti, ha registrato la maggiore crescita, con un aumento del 25% raggiungendo un fatturato di 19,2 miliardi di euro. Nello stesso intervallo di tempo, il comparto dei prodotti ha segnato una crescita moderata (+8%), totalizzando un fatturato di 35 miliardi di euro. Per quanto riguarda quest'ultima categoria, i prodotti di bellezza stanno guidando il mercato con una crescita del 11%. Seguono da vicino gli acquisti nell'ambito dell'editoria e dell'informatica, nonché dell'elettronica di consumo, con un aumento delle vendite dell'8%. Anche altri settori, come l'abbigliamento e gli accessori per la casa, sono cresciuti del 7%. D'altra parte, i prodotti alimentari e di uso quotidiano hanno registrato una leggera diminuzione dello 0,5%.

Perché puntare sull’e-commerce In Italia, ci sono circa 33 milioni di consumatori digitali, e la loro domanda diventa sempre più selettiva. La distinzione tra il mondo fisico e quello digitale si sta attenuando, poiché gli utenti preferiscono sempre più gli e-commerce rispetto ai negozi tradizionali, una preferenza dovuta alla maggiore accessibilità e alle possibilità di personalizzazione offerte dagli acquisti online. Considerando questa situazione, il gruppo TeamSystem, specializzato nell'offerta di soluzioni digitali per la gestione aziendale e professionale, presenta la sua guida digitale. Gestire un e-commerce dalla A alla Z", un testo che soddisfa le esigenze di coloro che desiderano espandere la propria attività attraverso le vendite online. L'eBook fornisce una panoramica completa di ogni fase coinvolta nella gestione di un e-commerce, partendo dalla definizione della strategia fino alle fasi operative. Include preziosi consigli per ottenere i risultati desiderati. Inizialmente, si affronta la gestione degli ordini e delle spedizioni, la pianificazione delle attività di marketing e promozione, prestando attenzione anche all'analisi preliminare del pubblico di riferimento e dei concorrenti, e fornendo le indicazioni per la creazione del business plan. Per quanto concerne gli aspetti operativi, il manuale fornisce dettagliate istruzioni su come valutare i costi, ottimizzare le schede e le categorie dei prodotti, automatizzare la gestione del magazzino al fine di monitorare gli ordini e i resi, e semplificare l'assistenza clienti. Infine, vengono forniti consigli su come rendere l'esperienza dell'utente più coinvolgente, sia attraverso l'attenzione dedicata all'aspetto grafico e alla struttura del sito, sia tramite l’uso strategico dei social network per fidelizzare i clienti e raggiungerne di potenziali. In conclusione, possedere una piattaforma per le vendite online in un contesto favorevole come quello attuale rappresenta un investimento strategico, è la chiave per auspicare allo sviluppo de proprio business.