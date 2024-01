Al volante viene fermato dalla Polizia per alcuni controlli ma rifiuta l'alcol-test: nei guai un giovane (foto di repertorio)

Viene fermato dalla Polizia per un controllo ma si rifiuta di sottoporsi al test etilometrico. Inevitabile, a questo punto, la denuncia. A finire nei guai un giovane biellese alla guida, invitato a fermarsi con l'auto nella notte tra venerdì e sabato, in via Ivrea, a Biella. Oltre al deferimento, gli è anche stata ritirata la patente di guida.