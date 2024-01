Goldrake è a Viverone, arrivano visitatori da fuori provincia per fotografarlo

Goldrake è a Viverone e arrivano tantissimi turisti da fuori provincia per immortalarlo con i propri smartphone. Da quasi due anni, infatti, è stata posizionata una statua che riprende le sue fattezze sulla provinciale che da Cavaglià e Roppolo porta al Lago.

Alta 6 metri, con tanto di alabarda spaziale, appartiene a Giuseppe Morgan Grimaldi, titolare del negozio L'usato che vale, assieme al figlio Sam, ed è stata realizzata a mano, con 21 lamiere in ferro. “L'ha creata il mio amico Igor – confida Grimaldi – Fin da quando avevo 10 anni, sono stato un grande fan di Goldrake ed è stato uno dei miei eroi dell'infanzia. È sicuramente uno dei simboli della nostra attività”.

Il clamore e l'interesse sono stati immediati, tanto che giungono in visita moltissime persone per ammirarlo di persona. “C'è stato sicuramente un buon riscontro – ammette – Arriva gente da Novara, Torino e da fuori Piemonte. Tutti i giorni c'è sempre qualcuno che si ferma con l'auto per scattare foto, video e selfie. C'è anche chi mi chiede se è in vendita, la risposta è ovviamente no. Il suo valore è puramente affettivo”.