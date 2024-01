Curino, decise le aliquote IMU e IRPEF per il 2024

Il Consiglio Comuale di Curino dello scoro 18 dicembre ha approvato le aliquote IMU e IRPEF per il 2024.

Confermata l’addizionale comunale IRPEF che, per quest’anno e anche per 2025 e 2026, sarà per dello 0,6%.

Quanto all’IMU, aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. Zero per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 10 per mille per aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale D, (ad eccezione della categoria D/10) ed altri fabbricati. Esenzione per i terreni agricoli.