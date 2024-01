È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, 12 gennaio, in via Quintino Sella, a due passi dall'ufficio postale di Valdengo.

Due le auto coinvolte nello scontro che, a causa dell'impatto, hanno riportato seri danni alla carrozzeria. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. La strada è momentaneamente chiusa al traffico, in attesa della rimozione di entrambi i veicoli.