Parco del Bellone, al via l'operazione di riordino, FOTO

Al Bellone è stato aperto un nuovo cantiere. Tante sono le interrogazioni e tante le segnalazioni che si sono susseguite negli anni. Il parco ai piedi del borgo del Piazzo sta a cuore a molte persone, non solo ai biellesi, non solo ai runners, ma anche alle famiglie e a chi vuole regalarsi un attimo di relax. E da anni quell'area verde era un po' stata dimenticata, vuoi per le intemperie, per lungaggine burocratiche, ma quel che conta è che piano piano sta riprendendo vita.

In ottobre il Comune, in particolare l'assessorato Parco e Giardini e Arredo Urbano, ha dato il via alla ricerca di una ditta che provvedesse alla sistemazione del ponte .

Da un paio di giorni sono invece all'opera per conto del Comune altre ditte biellesi che stanno riordinando il verde. Si tratta di un'operazione lunga e abbastanza complessa che non terminerà prima della fine del prossimo mese.

L'intervento principale riguarda la rimozione della vegetazione infestante, l'abbattimento di piante secche o pericolanti e la rimozione di rami pericolanti. In un secondo tempo, altre ditte ancora si metteranno al lavoro per la sistemazione delle palizzate.

E' inoltre previsto l'arrivo di panchine e tavoli realizzati dai detenuti del carcere di Biella nell'ambito del progetto "WOOD-LAB - Laboratorio Sociale". I primi sono stati utilizzati nell'ambito della riqualificazione dell'area picnic del Gorgomoro.