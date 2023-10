Biella: Ponte del Bellone e ponte della Maddalena rimessi a nuovo, FOTO

Dopo anni di interrogazioni e di segnalazioni ci sono bune notizie per i cittadini in merito al Ponte della Maddalena e al ponte del Bellone: nei mesi scorsi il Comune, in particolare l'assessorato Parco e Giardini e Arredo Urbano, ha dato il via alla ricerca di una ditta che provvedesse alla sistemazione delle sue strutture. E così è stato.

"Piano piano sistemiamo ogni cosa - commenta l'assessore ai Parchi e ai Giardini Gigliola Topazzo - . Quello del Bellone in particolare era un intervento davvero molto atteso che siamo riusciti a portare a termine".

Ecco nelle foto i due ponti come appaiono oggi dopo gli interventi.