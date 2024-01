3 atleti e 1 tecnico biellesi nel Team Piemonte-Valle d'Aosta Under 16

Tredicesimo posto per la rappresentativa under 16 Piemonte e Valle D’Aosta al trofeo delle Regioni, ospitato dalla cittadina laziale di Ostia nei primi giorni del 2024. Hanno fatto parte del team tre atleti e un tecnico del team biellese Dynamic In Sport: Gregorio Fabbro, Mattia Brunago, Giacomo Todaro e Mirko Remorini.

Il team Piemonte - Valle D’Aosta ha sfiorato l’accesso tra le prime 8 formazioni italiane, sfuggito solo per un gol nel conto della differenza reti.