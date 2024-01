84enne investito in via Lamarmora

È stato trasportato all'ospedale, in codice giallo, l'uomo di 84 anni rimasto investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 di oggi, 8 gennaio, in via Lamarmora, in prossimità del palazzo della Provincia.

Al volante una donna di 44 anni, illesa nell'impatto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza, anche gli agenti di Polizia Locale e il personale della Questura per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.