Nuova vita per Palazzo Pella, al via la ristrutturazione da oltre 2 milioni di euro FOTO

Nuova vita per Palazzo Pella, al via la ristrutturazione da oltre 2 milioni di euro

Rifacimento della palestra, ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra dove si trovano gli uffici della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, adeguamento dell'impianto elettrico e anche realizzazione di una parte di fotovoltaico oltre alla sostituzione dei due ascensori principali e di uno che si trova sul retro. Sono solo alcuni degli interventi che interesseranno nei prossimi mesi Palazzo Pella, dove la ditta che ha vinto l'appalto si è messa al lavoro da inizio anno. In tutto 2 milioni e 50 mila euro il valore del progetto finanziato tramite PNRR.

Nella mattinata di oggi lunedì 8 gennaio si è svolto il sopralluogo in cantiere alla presenza del Sindaco di Biella Claudio Corradino, dell’ingegner Marco Fauda Pichet, direttore dei lavori e dell'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà.

“Una parte importante riguarda l’area centrale (ex palestra ), con il rifacimento e la messa in sicurezza della copertura e la sostituzione della pavimentazione – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà -. In questa zona non potranno essere ricavati uffici a causa del rapporto aeroilluminante (rapporto che collega l'estensione della superficie finestrata e vetrata da cui passa la luce solare e la superficie pavimentata totale), ma si potranno realizzare eventi e manifestazioni. I lavori interesseranno pure il piano seminterrato (ex sala mensa) da adibire a sala riunioni”.

Interventi sono previsti anche al quarto piano: “Verrà adeguato l’impianto elettrico e termico dell’intero edificio, con la coibentazione del quinto piano, necessaria per ridurre la dispersione energetica – prosegue Zappalà - , insomma un piano di contenimento energetico in tutte le zone soggette ad intervento con la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Inoltre verrà ristrutturato il vano scala a nord ovest, con rifacimento servizi igienici e adeguamento antisismico delle strutture con basso coefficiente di sicurezza e saranno sostituiti gli ascensori”.

“La nostra volontà – conclude l'assessore al Lavori Pubblici - non è stata quella di fare cattedrali che rischiano di restare nel deserto. Diverse società ci hanno avanzate richieste, ma negli anni successivi sarebbe toccato a qualcuno gestirli ma avrebbe significato lasciare in uno stato di ammaloramento gli edifici principali come questo. L'unico lusso che ci siamo concessi è stata la foresteria del Rugby dove però non ci sono costi, c'è una società forte alla base in grado di pagare l'ordinario”.