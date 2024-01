Edizione di successo per il Bear Wool Volley 24 VIDEO

Edizione 2024 del Bear Wool Volley 2024 che va in archivio con la soddisfazione degli organizzatori per la partecipazione e la qualità del gioco vista tra tutte le categorie in campo. Le finalissime per la vittoria del torneo, sono state svolte a partire dalle 9 al Palapajetta (Under 14 femminile e Under 15 maschile) e al Biella Forum (Under 16 e 18 femminile, Under 17 e 19 maschile e Special Olympics).

Al termine le squadre che si sono classificate sul podio sono state premiate al Biella Forum. Durante la giornata, al Biella Forum c’è stato un ospite di eccezione: Luca Vettori, a gestire lo stand di Brododibecchi, il brand che ha creato insieme a Matteo Piano. Insieme a Luca Vettori, nello stand del Biella Forum è stata presente anche l’Associazione CSI per il Mondo, un progetto di volontariato sportivo internazionale, che ha presentato le proprie missioni in giro per il mondo.

I risultati

Under 14 Femminile: Una bella battaglia disputata al Palapajetta, terminata con la vittoria della Pallavolo Acqui Terme sulla Numeraria Virtus Biella per 2 a 0. Ad aggiudicarsi il terzo posto è stato l’In Volley Piemonte Tuacar, vincente sul Volley Parella Torino U14 per 2 a 0.MVP del torneo: Giulia Cimiano di Pallavolo Acqui Terme.

Pallavolo Acqui Terme - Numeraria Virtus Biella 2-0

Parziali: 25-20; 25-15.

In Volley Piemonte Tuacar - Volley Parella Torino U14 2-0

Parziali: 25-15; 25-16.

Under 15 Maschile: Per la più giovane categoria maschile, ad aggiudicarsi la finale del Palapajetta è il Lasalliano, che ha sconfitto 2 a 0 il Lab Travel Cuneo Volley. Al terzo posto è arrivata Valtrompia Volley, che ha sconfitto la AM Impianti SPB, al tie break. MVP del torneo: Federico Fiorio di Lasalliano.

Lasalliano - Numeraria Virtus Biella 2-0

Parziali: 25-19; 27-25.

AM Impianti SPB - Valtrompia Volley 1-2

Parziali: 21-25; 25-19; 9-15.

Under 16 Femminile: Tra il Volley Academy Volpiano 2009 e il Volley Academy Volpiano2008, sono state le più grandi in termini di età a vincere per 2 a 0, dopo una partita mozzafiato. Al terzo posto Al Volley U16, che ha sconfitto 2 a 0 l’RTZ Basel in finale aggiudicandosi il gradino più basso del podio. MVP del torneo: Vittoria Consoli di Vol-ley Academy

Volpiano 2008.Vol-ley Academy Volpiano 2009 - Vol-ley Academy Volpiano 2008

Parziali: 23-25; 17-25.

RTZ Basel - Al Volley U16 0-2

Parziali: 17-25; 23-25.

Under 17 Maschile: La gara tra Volley Parella Torino 2009 e Pallavolo La Bollente si è conclusa con la vittoria di questi ultimi, in una partita aperta fino alla fine, decisa veramente dai dettagli. Nella partita per il terzo posto, il Sant’Anna Volley ha vinto 2 a 0 sul VV Utrecht Volleyball Academy U17.MVP del torneo: Lorenzo Chiara di Pallavolo La Bollente.

Volley Parella Torino 2009 - Pallavolo La Bollente 0-2

Parziali: 25-27; 22-25.

Sant’Anna Volley - VV Utrecht Volleyball Academy U17 2-0

Parziali: 25-20; 26-24.

Under 18 Femminile: Nello scontro di finale tra Futura Volley Giovani Rossa e Albenga Volley, sono le ragazze di Albenga a spuntarla, dopo una gara al cardiopalma terminata solo al tie break. Volley Almese ha battuto il Baden-Württemberg nella finale per il terzo posto. MVP del torneo: Benedetta Ravera di Albenga Volley.

Futura Volley Giovani Rossa - Albenga Volley 1-2

Parziali: 25-16; 25-27; 12-15.

Baden-Württemberg - Volley Almese 0-2

Parziali: 16-25; 14-25.

Under 19 Maschile: Il Baden-Württemberg vince la categoria Under 19 Maschile, dedicata al Memorial Marco Germanetti, contro la Officina Pozzo SPB, con una gara incredibile decisa solo al tie break. Nella sfida per il terzo posto la Colombo Genova ha battuto PivielleU19M.MVP del torneo: Niklas Kluge di Baden-Württemberg

Baden-Württemberg - Officina Pozzo SPB 2-1

Parziali: 14-25; 25-16; 15-11.

Pivielle U19M - Colombo Genova 1-2

Parziali: 16-25; 25-23; 11-15.

Special Olympics: ASAD Biella è la vincitrice della finalissima Special Olympics contro ASD All Stars Arezzo Onlus per 2 a 0. La gara per il terzo posto è stata vinta da Millesportsui ragazzi del Superboys per 2 a 0.ASAD Biella - ASD All Stars Arezzo Onlus 2-0