Ospedale di Biella: il 2024 sarà l'anno dell'entrata in funzione dei parchimetri, FOTO

Ci vorrà ormai poco per l'attivazione dei parchimetri presso il parcheggio dell'ospedale di Biella. Nel 2024 la sosta diventerà a pagamento al costo di un euro al giorno, con la prima mezz'ora gratuita.

Nel 2021 i Comuni di Ponderano e di Biella avevano raggiunto l'accordo sulla gestione, e la scorsa estate sono finiti i lavori iniziati a marzo per la posa di sbarre e varchi. In particolare, le amministrazioni sono arrivate al compromesso che alcuni stalli del parcheggio denominato P1 ai confini tra Biella e Ponderano (in totale 51 parcheggi) resteranno gratuiti e a sosta libera dal pagamento. Stalli che saranno destinati ai volontari che operano all'interno dell'ospedale.

Ora i varchi sono illuminati, e davanti al nosocomio sono stati messi due parchimetri dove pagare i ticket. A gennaio il Comune di Ponderano incontrerà nuovamente i volontari che prestano servizio in ospedale per distribuire loro i telecomandi per alzare le sbarre ed evitare così il pagamento della sosta. L'Avis Biella fin dal primo giorno si è impegnata a garantirne la gratuità ai volontari che si recano presso il centro trasfusionale per la donazione, e anche per loro si stanno definendo i dettagli.