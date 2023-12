Vecchio ospedale a Biella, sorvegliato speciale, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Risale all'agosto del 2022 il terribile incendio che divampò nei sotterranei dell'ex Degli Infermi, senza contare le numerose intrusioni che negli anni si sono susseguite che hanno portato l'Asl Biella a tentare di chiudere i numerosi accessi che purtroppo sono ancora sempre tanti, troppi, nel vecchio nosocomio.

Un paio di famosi youtuber lo scorso febbraio hanno anche girato un filmato al suo interno, che ha fatto il giro della penisola e non solo. Solo in questi giorni vandali hanno divelto la porta dell'ex villa Trossi, proprio davanti al monoblocco.

Dopo il trasloco dell'ospedale la zona è cambiata radicalmente, e da giorni è ormai iniziata la posa di un sistema di video sorveglianza sulla quale però l'azienda sanitaria non entra nei particolari.

“Sono in via di ultimazione alcuni lavori per la realizzazione di ulteriori misure di protezione del sito da intrusioni”, questa la dichiarazione di Maurizio Zettel, Direttore SC Tecnico.

Non è dato dunque sapere quando verrà attivato il nuovo sistema e con quale modalità. Quello che è certo è che le telecamere saranno posizionate lungo tutto il perimetro del monoblocco, con faretti pronti a fare luce a chi vi si para davanti al buio.

Che ne sarà del vecchio ospedale non ne è però dato saperne. Quello che è certo è che la sicurezza è in capo all'Asl, al momento ancora proprietaria dell'edificio.