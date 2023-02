L'ospedale di Biella tra le esplorazioni "ad alta tensione" degli You Tuber

"Oggi andiamo ad esplorare un vecchio ospedale abbandonato e qual'è il grande problema? Quello che potrebbe essere abitato da svariate persone".

Inizia così un video postato su You Tube da parte di star dei social, che tra le loro esplorazioni "ad alta tensione", come l'hanno definita loro stessi, hanno contemplato anche il vecchio Degli Infermi senza però mai menzionarlo esplicitamente. E ancora una volta, purtroppo, questa è una conferma come nonostante i diversi interventi fatti per chiudere la possibile vie di accesso, l'ingresso all'interno dell'edificio sia ancora forse invece troppo alla portata di tutti.

Ed ecco che da quanto è stato ripreso con la telecamera il monoblocco nel pieno centro cittadino, ancora una volta si è confermato in uno stato di abbandono totale ma non troppo, visto che all'interno sono ancora ben visibili coperte e altri oggetti che lasciano pensare che sia ancora meta di persone che lo usano come dormitorio.

Tra le "grandi" scoperte degli esploratori provenienti dalla Lombardia, oltre a chilometri di fili della corrente dai quali è stato tolto con molta probabilità il rame, tantissime stanze visibilmente abitate almeno fino a qualche tempo fa con ancora borse della spesa con all'interno cibarie varie, tante siringhe, escrementi un po' ovunque e anche una stanza colma di campioni ematici.