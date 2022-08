Biella: Fiamme nel sotterraneo dell'ex Ospedale. Doloso FOTO e VIDEO

Poco prima della mezzanotte i residenti di via Caraccio hanno avvistato un denso fumo provenire dai sotterranei dell'Ospedale vecchio e un fuggi fuggi di persone che scappavano dal posto. Immediatamente allertati i Vigili del Fuoco che prontamente hanno messo in campo mezzi e uomini per confinare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto la Guardia di Finanza e i Carabinieri per le indagini necessarie per individuare i responsabili.