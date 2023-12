Carabinieri di servizio nel centro di Biella in uniforme storica FOTO

In occasione delle giornate festive natalizie, anche quest’anno. l’Arma biellese ha deciso di presentare ai suoi concittadini il tradizionale servizio appiedato nel centro cittadino, affiancando alla classica pattuglia “ordinaria” una coppia di Carabinieri in uniforme storica, risvolto tanto inconsueto quanto apprezzato dalla gente, piacevolmente stupita nel comprendere di non trovarsi davanti a figuranti e, ancor più apprezzato dai più piccini. Anche se, come hanno ricordato alcuni genitori, a suo tempo, i militari si erano “macchiati” dell’arresto di Pinocchio...