Biella: Babbo Natale paracadutista arriverà in volo il 23 dicembre

La Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, con il patrocinio di Provincia e Comune di Biella, organizza la quarta edizione di “Babbo Natale Paracadutista”, la manifestazione dedicata a tutti i bambini e famiglie, che si terrà a Biella

Si tratta di uno degli eventi più attesi, per lo spettacolare lancio con il paracadute dei Babbi Natale e per la successiva consegna dei dolci in regalo ai bambini presenti, oltre a panettone e bevande calde per i genitori.

Sarà presente anche la Banca del Giocattolo, ingresso libero e gratuito.

Spese e organizzazione sono a carico dei Paracadutisti Biellesi che quest’anno hanno avuto l’aiuto da parte delle aziende Pasticceria Massera, Aglietti 1910 e Panificio Patti.