Janluis Ciano presenta il suo nuovo libro di poesie “Volevo dirti che”

La sua ispirazione proviene dalla fusione di esperienze tra il suo luogo di nascita a Caracas e il successivo trasferimento in Italia, a Napoli. Juanluis oggi vive a Biella.

Questa transizione ha alimentato un viaggio introspettivo che l’autore ha deciso di esplorare attraverso la poesia.

“L'Amore, per me, è un sentimento di rispetto, unicità ed essenzialità che abbraccia molteplici forme significative, dalla pace nel mondo all'uguaglianza e alla fratellanza”, scrive l’autore.

Juanluis Ciano, e io ci siamo conosciuti durante un mio aperitivo letterario a Biella.

Fin da subito ho percepito una grande stima reciproca, che si è trasformata presto in amicizia. Durante una nostra conversazione, Juan mi confida di essere un poeta e io, incuriosita, gli chiedo di farmi leggere le sue poesie.

Le sue parole sono semplicemente stupende. Ogni verso è un capolavoro di emozioni e profondità. Non posso fare a meno di suggerirgli di pubblicare le sue opere. Juan accoglie il mio consiglio con entusiasmo e decidiamo di realizzare insieme il suo libro.

E così, in poco tempo, meno di un mese e mezzo, il nostro progetto prende forma. Le poesie di Juan vengono raccolte e pubblicate in un libro, pronto per essere condiviso con il mondo.

Per festeggiare questa grande conquista, decidiamo di organizzare una presentazione del libro. Invitiamo amici, familiari e appassionati di poesia a partecipare.

L'evento si terrà giovedì alle 21 Dicembre presso il locale Second The Apartment di Biella, Viale Matteotti, per condividere la bellezza delle parole di Juan e celebrare insieme il suo talento, accompagnati dalle note di un violinista.

I proventi della vendita del libro saranno devoluti interamente in beneficienza, a favore della ricerca sulla leucemia. La generosità dell’autore contribuirà sicuramente a fare la differenza nella vita di molte persone affette da questa malattia. Spero che il libro abbia un grande successo e che si riesca a raccogliere una considerevole somma per sostenere la ricerca.

