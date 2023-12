Valentina Roso allieva di Beba Capizzi a The Voice Kids 2

Valentina Roso è una giovane cantante che vive a Pescantina in provincia di Verona, ma è Biellese di adozione, ha 10 anni e da quando ne ha 6 studia canto. Il suo percorso artistico le fa conoscere, un anno fa, la Vocal coach Barbara Capizzi presidente dell’Associazione Libera la Voce di Biella.

L’intesa che nasce è immediata, un colpo di fulmine; Valentina e Barbara iniziano a lavorare intensamente insieme, coadiuvate anche dalla vocal coach Debora Quattrini che segue Valentina a Verona. La giovane artista si è esibita in svariate manifestazioni che si sono svolte nel territorio Biellese e nella sua città ed oggi questo percorso della piccola artista l’ha portata ad esibirsi anche sul palcoscenico di The Voice Kids 2 in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici.