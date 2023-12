19 dicembre 2023, parte la costituente dell'alternativa a Cossato

Riceviamo e pubblichiamo:

"Negli ultimi mesi, il Partito Democratico Cossatese ha avviato un intenso lavoro di dialogo con le forze politiche cittadine, con gruppi di persone, associazioni, punti di riferimento della società civile, al fine di mettersi in ascolto e di cercare di costruire, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso possibile di alternativa all'attuale maggioranza di centrodestra che governa Cossato da quasi 15 anni.



Oggi, al termine di una prima lunga fase di ascolto e dialogo, le forze che già hanno aderito al progetto hanno deciso di fare un passo ulteriore e di organizzare per il 19 dicembre prossimo a Villa Ranzoni un momento di lavoro, ascolto e presentazione. Una vera e propria "costituente dell'alternativa", che coinvolgerà non solo sigle, liste o partiti, ma chiunque tra le persone e le parti attive della città vorrà rendersi partecipe e portare proposte, critiche, spunti e stimoli.



L'obiettivo è uscire da quell'incontro con un chiaro percorso operativo.

Cossato ha bisogno di ripensare se stessa, di immaginare e di progettare i prossimi anni facendo tesoro di tutte le competenze e capacità disponibili.



15 anni di amministrazione Corradino-Moggio hanno lasciato un deserto di idee, limitandosi a gestire l'ordinario con minimo sforzo. E' tempo di osare, di provare a invertire la rotta.



Le porte del dialogo, rimaste sempre aperte finora, continuano a restare aperte anche con chi fino ad ora non ha ritenuto di impegnarsi come già altri hanno fatto. Tuttavia, il tempo stringe: occorre lavorare a un programma snello, ma operativo, e occorre costruire una squadra capace e competente. Il tempo è ora".