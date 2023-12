Due furti in una sola giornata all'Happy Casa a Biella

Due furti nella stessa giornata all'Happy Casa a Biella. I fatti si sono verificati ieri giovedì 7 dicembre, e in entrambi i casi sono stati fermate due donne.

Il primo episodio si è verificato alle 13,30 e il secondo alle 19.30. Nel primo è intervenuta la Questura che ha fermato una donna.

Anche nel secondo caso è stata fermata una donna 36enne residente a Biella, per lei è scattata la denuncia per tentato furto aggravato. La refurtiva erano degli addobbi di Natale che sono stati restituiti al proprietario. In questo caso sono arrivati sul posto i Carabinieri. Assieme alla donna c'erano altre tre persone che sono state viste attraverso le telecamere dall'addetto alla vigilanza, che però si sono allontanate prima che potessero essere fermate.

La refurtiva aveva un valore di 25 euro circa.