Nino Cerruti, indiscusso maestro, a lui intitolerei una piazza a Biella, cosa ne pensate?

Nino Cerruti, un nome che risuona in tutto il mondo, un orgoglio per noi biellesi, un tesoro profondo. Sarebbe corretto e “bon ton”, dedicargli una piazza, in sua memoria, come ringraziamento per la sua grazia e per il suo lavoro. In questo periodo dove il territorio biellese sta dedicando ampio spazio alla sartoria, quanto sarebbe bello, o forse opportuno, parlare ancora di lui?

Nato in una famiglia di industriali tessili, Cerruti ha ereditato l'azienda, interrompendo gli studi di filosofia e giornalismo, portando avanti l'attività con impegno e altruismo. Investendo nella ricerca e nello sviluppo dei materiali, ha dato vita a creazioni che sono diventate fondamentali. Nel 1957 ha presentato la sua prima linea di vestiario, la Hitman a Milano, un successo straordinario. Negli anni successivi ha collaborato con grandi nomi, come Giorgio Armani. Nel 1967 ha aperto a Parigi la boutique Cerruti 1881, portando il suo marchio e Biella nell'alta moda con maestria. Scoprendo nuovi orizzonti, ha lanciato profumi e linee di abbigliamento, dando vita ad un brand che ha conquistato il mondo intero, senza fermarsi un momento mai. Ha sponsorizzato atleti di fama mondiale, come Connors e Stenmark; persino la Ferrari ha scelto Cerruti come suo designer di marca. Negli anni '90 ha continuato ad espandersi a livello internazionale, aprendo negozi monomarca in Cina, Hong Kong e Thailandia, un successo senza eguali.

La sua carriera è stata ricca di riconoscimenti e traguardi, come il titolo di Cavaliere del Lavoro, un onore che neanche tutti i grandi, a volte, guadagnano mai. Nino Cerruti ha anche realizzato gli abiti per i seguenti film:2000 – American Psycho - Christian Bale; 1997 – Air Force One - Harrison Ford; 1997 – As good as it gets - Jack Nicholson; 1994 – Prêt-à-porter - Marcello Mastroianni; 1993 – Indecent Proposal - Robert Redford; 1993 – Philadelphia - Tom Hanks; 1992 – Basic Instinct - Michael Douglas; 1991 – Silence of the Lambs - Scott Glenn; 1990 – Pretty Woman - Richard Gere; 1987 – Wall Street - Michael Douglas; 1987 – Fatal attraction - Michael Douglas; 1987 – The Witches of Eastwick - Jack Nicholson; 1985 – Jewel of Nile - Michael Douglas. Inoltre, ha recitato nella parte di sé stesso nei film: Il genio (1998), Catwalk (1995) e Cannes Man (1996). Nel 2001 ha venduto il marchio Cerruti 1881 per concentrarsi sul Lanificio Fratelli Cerruti, riscoprendo il ruolo di presidente, un uomo di grande spessore e dignità.

Il suo stile ha conquistato anche il mondo del cinema, realizzando abiti per film di successo; Nino Cerruti è stato e sarà per sempre un vero e proprio inno. Nino, un maestro della moda e dell'eleganza, la cui eredità vive ancora, il suo nome è un simbolo, un'icona di stile che brilla nel cielo come una stella polare. Quindi, sì, penso che sarebbe corretto dedicargli una piazza, un riconoscimento di grande valor mondano. Nino Cerruti, un vanto per Biella e per l'Italia intera, genio creativo che ha portato la moda a un'altra era.