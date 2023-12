Auto ferma sul Ponte della Tangenziale senza nessuno a bordo. Si teme gesto anticonservativo ma è un incidente stradale

Allarme sul Ponte della Tangenziale di Biella per un'auto ferma a bordo strada, senza nessuno a bordo. Si pensa subito ad un gesto anticonservativo ma in realtà è un incidente autonomo.

L'allarme è scattato poco dopo le 7 di oggi, 2 dicembre, in uno dei punti più trafficati del capoluogo di provincia. Diversi automobilisti, infatti, hanno notato un mezzo a lato della carreggiata me nessuna traccia del guidatore. Così sono partite diverse segnalazioni al numero di emergenza unica col timore che si fosse verificata una tragedia.

Sul posto si sono precipitati gli agenti di Polizia ma dopo opportuni accertamenti si è appurato che il veicolo era rimasto coinvolto in un sinistro: in particolare, sembra che la persona alla guida abbia perso il controllo dell'auto e sia finita contro il guardrail del ponte; poi, si sarebbe allontanata a piedi per cause da accertare.

Sul ponte erano presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la Polizia Locale per la viabilità. Il traffico, infatti, ha subito notevoli rallentamenti per consentire la raccolta dei rilievi. Inoltre, sono in corso le dovute indagini per risalire all'identità del conducente.