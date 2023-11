Giovanna Zabrini, la lettera della famiglia: “Grazie al 118 e a tutti coloro che hanno condiviso una parola buona”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ringraziamo tutti coloro che, in queste ore di profondo dolore, hanno condiviso una parola buona, o un ricordo, della nostra cara Giovanna (leggi anche: Lutto a Candelo per la morte di Giovanna Zabrini, aveva 64 anni). Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza al lutto che ci ha colpito. In particolar modo, vorremmo ringraziare il personale sanitario del 118 per l'assistenza alla nostra cara Giovanna, colpita da un malore improvviso. Purtroppo ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. Ora, è in cielo, nella grazia del Signore”.