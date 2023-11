Ronco Biellese, presentato il libro “Costruiamo la Speranza”

Pomeriggio di cultura sabato 11 novembre alla Pro Loco Ronco Biellese dove è stato presentato il libro “Costruiamo la speranza”.

Con la moderazione di Roberta Invernizzi sono intervenute Giulia Passaniti, Membro del Consiglio dell’Opera della Gioventù Fondazione Giorgio La Pira, Mira Schifano dell’Associazione Pacefuturo di Pettinengo.

E Rayane Tabrizi, donna iraniana hostess di voli internazionali in patria, che, dopo il suo arrivo in Italai e dopo lìassassino dio Mahsa Amini, è diventata attivista dei dissidenti iraniani in Italia.

Presenti gli studenti della scuola primaria di Ronco Biellese e della secondaria di primo grado di Vigliano Biellese.