Ritorno amaro al Pajetta per la SPB Ilario Ormezzano Sai, sconfitta 3 a 2 da Mozzate

La SPB Ilario Ormezzano Sai ha esordito al Palapajetta in questa sesta gara del campionato di Serie B. Contro il Volley Mozzate arriva un solo punto, dopo aver vinto i primi due set, la squadra è crollata e ha concesso la partita agli avversari.

La SPB Ilario Ormezzano Sai parte con una formazione atipica, con due new entry nel sestetto titolare. In cabina di regia Di Lonardo schiera Thomas Spinello, mentre come S2 c’è Giacomo Bottigella. David Frison costretto alla tribuna, con un dito rotto, e il gemello Emanuele con il pollice fasciato e dolorante. Senza darsi per vinti in partenza, i bluarancio iniziano convinti e lottano su ogni pallone, vincendo i primi due set. Battuta di arresto durante il terzo, in cui Mozzate modera il numero di errori e sorprende i biellesi. Sul 2 a 1 iniziano una serie di episodi sfortunati per la SPB Ilario Ormezzano Sai. Nel quarto set si fa male Spinello, che esce dal campo dolorante e lascia il posto ad un Frison ai minimi termini. Qualche azione dopo Mangaretto cade male da un muro e si infortuna una caviglia, uscendo per il giovane Mazzoli. Una partita di cuore e coraggio per tutti i biellesi, che però non riescono ad evitare il tie break. All’ultimo set si combatte e la partita si scalda, volano cartellini e sono a sfavore dei biellesi, che perdono qualche occasione di chiudere la gara.

Alla fine la spunta Mozzate sul 18 a 16, con una diagonale dello schiacciatore, che la difesa biellese non riesce a contenere. Il commento di Jacopo Marchiodi: “Brucia perdere in questo modo, perché nonostante le difficoltà siamo riusciti a tenere botta e portarci in vantaggio. Dopo il vantaggio per 2 a 0 ci siamo fatti rimontare nel terzo set, perdendo un po’ la concentrazione. Dal quarto in poi la partita è stata ancora più complicata, perché un episodio dopo l’altro abbiamo prima perso due giocatori e poi il set. Durante il tie break è un terno al lotto e questa volta ci è andata male, anche con qualche decisione a nostro sfavore. Per fortuna abbiamo la pausa la prossima settimana e abbiamo un po’ di tempo in più per recuperare dagli infortuni.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Ci siamo presentati a questa partita con due infortuni importanti come Emanuele e David Frison. Era una prima volta per Spinello e Bottigella, classe 2004 e 2006, e sono contento per il loro esordio. Al terzo set siamo crollati mentalmente, che è una cosa fisiologica per una squadra giovane come la nostra. Poi c’è stato l’infortunio di Thomas Spinello ed è dovuto entrare Emanuele, che ha fatto benissimo nonostante il dito dolorante. Poi Mangaretto ha fatto una distorsione ad una caviglia. Il pensiero più importante ora non è per la partita persa, che comunque brucia, ma per i ragazzi che possano riprendersi al più presto da questi problemi fisici.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Mozzate 2-3

Parziali: 25-17; 25-23; 22-25; 17-25; 16-18.

Tabellino: Avalle 21, Bottigella 10, Debenedetti 3, Frison E. 0, Giacobbo 8, Mangaretto 7, Marchiodi 13, Mazzoli 1, Spinello 1. Libero: Vicario. NE: Ressia (L), Sarasino, Scardellato.