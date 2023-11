Si terranno martedì i funerali di Martino Borrione, presidente dell'associazione Bi-Nepal, Biella to Solukhumbu Onlus, membro della delegazione biellese del Soccorso Alpino e componente del direttivo del CAI Biella, mancato in Nepal la scorsa settimana all'età di 74 anni (leggi anche: Dolore nel Biellese, è morto in Nepal Martino Borrione).

Domani, alle 18.30, verrà recitato il Santo Rosario al Santuario di Graglia. Sempre qui, avranno luogo le esequie funebri alle 11 di martedì 14 novembre.