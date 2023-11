Il Piemonte con i bambini: tre idee per un weekend indimenticabile

L'incantevole regione del Piemonte, situata nel nord-ovest dell'Italia, offre una varietà di destinazioni affascinanti adatte anche per una breve fuga in famiglia. In questo articolo, si propongono tre mete ideali per un weekend con i bambini: dalla natura incontaminata del Bosco del Sorriso alle affascinanti attrazioni culturali di Torino, fino ai suggestivi castelli del Roero, si sveleranno le meraviglie a prova di più piccoli che il Piemonte ha da offrire.

Il Bosco del Sorriso nell'Oasi Zegna

Un luogo straordinario per vivere un’avventura in Piemonte con i bambini è il Bosco del Sorriso, situato nel cuore dell’Oasi Zegna in provincia di Biella. Si tratta di un cammino esperienziale all’interno dell’Oasi basato sull’energia bioenergetica, durante il quale grandi e piccoli potranno ricaricarsi circondati dagli odori e la magia della natura incontaminata. In particolare, ai bambini sono riservate tre incantevoli aree di sosta, ognuna predisposta con sedute in pietra e grandi libri in legno profumato di cedro, sui quali è possibile sfogliare le Storie del Bosco ispirate alla filosofia steineriana e ai tre alberi più comuni della zona.

Torino, cultura e divertimento

La città di Torino, il capoluogo del Piemonte, è una destinazione ideale per le famiglie desiderose di un mix di cultura e divertimento. Il Museo del Cinema, ad esempio, situato all'interno della Mole Antonelliana, offre un’esperienza immersiva nel mondo del cinema, con mostre interattive e proiezioni che affascineranno sia i giovani che gli adulti. Una tappa imprescindibile per chi ama la storia è il Museo Egizio, il più importante in Europa per scoprire l'antica storia dell'Egitto, con una vasta collezione di reperti archeologici e attività dedicate ai più piccoli che resteranno a bocca aperta. Per un'esperienza ancora più avvincente, il Bioparco Zoom è un luogo imperdibile per i bambini appassionati di animali. Qui, potranno ammirare una vasta varietà di specie, dall'elefante all'orso polare, in spazi che ricreano il loro habitat naturale. Ne è un ottimo esempio il rettilario Zoom, un ambiente all’avanguardia che ospita numerose specie di rettili e che garantisce alti standard di vita per gli animali al suo interno. In questo luogo i bambini potranno sicuramente apprendere di più sulla biodiversità animale e come rispettarla.

Castelli del Roero, un viaggio nel passato

Per chi invece desidera immergersi nella storia e vivere un’avventura cavalleresca con i bambini, la zona del Roero è il posto giusto da scegliere. Questa area della regione è famosa per i suoi pittoreschi castelli che risalgono all'epoca medievale. In diversi periodi dell’anno è possibile organizzare un tour dei castelli, come il Castello di Guarene o il Castello di Monticello, e ammirare l'architettura antica e le affascinanti storie che circondano queste strutture. Molti di questi castelli offrono attività per i più giovani, come laboratori artistici o rievocazioni storiche. Un modo ancora più divertente per scoprire i castelli del Roero può essere quello di noleggiare le biciclette e pedalare lungo i sentieri del luogo. Un’esperienza unica e memorabile che farà scoprire ai bambini la storia e la campagna circostante. Per concludere, dal contatto con la natura, all’arte e la storia, il Piemonte è una regione che ha tantissime opportunità da offrire a tutte le famiglie, basta solo scegliere a seconda delle proprie preferenze.