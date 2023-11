Sordevolo, in biblioteca “Biella in salute” - Foto pagina FB Biblioteca Sordevolo

“Biella in salute” è l’evento progetto organizzato dal Comune di Sordevolo in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella che si terrà venerdì 10 novembre, alle 21 in biblioteca comuale.

Interverranno la Dottoressa Elisabetta Favettini. Responsabile di Senologia Diagnostica presso l’ASL Biella, e la Dottoressa Carla Furno Marchese, Specialista di Ginecologia ed Ostetricia, che parleranno di diagnosi, terapia e prevenzione sulla mammella e l’apparato genitale femminile.