Dolore a Valdengo per la morte di Emilio Cametti, il ricordo del Comune (foto di repertorio)

La comunità valdenghese è in lutto per la scomparsa di Emilio Cametti, che ha dato durante la sua vita un apporto indispensabile, sotto molteplici aspetti, a Valdengo.

“Per tre legislature, quindi per ben quindici anni, ha fatto parte, ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco dell’amministrazione comunale guidata da Paolo Tavolaccini – scrive il Comune - Ha ricoperto l’incarico di consigliere provinciale durante la presidenza Marsoni, dal 1995, primo anno di attività della neonata Provincia di Biella. Persona di grande preparazione, disponibile nei confronti del prossimo, di poche parole ma da sempre molto attivo nella vita amministrativa, si è prodigato per molti anni nell’aiutare i cittadini valdenghesi, ad esempio rendendosi disponibile presso gli uffici comunali per compilare gratuitamente le dichiarazioni dei redditi. Negli anni ’70 ed ’80 è stato presidente della Fulgor Valdengo, e fino alla fine grande tifoso dell’omonima squadra di calcio”.

I funerali avranno luogo presso la chiesa parrocchiale San Biagio di Valdengo martedì 7 novembre alle 15.