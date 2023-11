Nasce a Biella il Comitato Cittadini Biellesi contro la Caccia. Scicolone: “Già oltre 600 adesioni in pochi giorni”

“Siamo stufi di come oggi si pratica la caccia. Per questo nasce un gruppo per portare avanti le istanze dei cittadini”. Parola di Alberto Scicolone, presidente dell'Associazione Legami di Cuore, che ha dato vito al Comitato Cittadini Biellesi contro la Caccia che, in pochi giorni, ha visto l'adesione di oltre 600 persone.

“Tutte residenti nel nostro territorio – sottolinea Scicolone – che dicono basta alle modalità con cui viene applicata oggi la caccia. Va profondamente ridefinita e ripensata la risoluzione dei problemi della fauna selvatica. Per come è organizzata non va bene. Non è possibile trovare persone armate a poca distanza dalle proprie abitazioni o avere paura se uno vuole andare a passeggiare nei boschi. Da settimane stanno arrivando continue segnalazioni alle forze dell'ordine di cacciatori troppo vicini alle abitazioni. Le cose devono cominciare a cambiare. L'obiettivo? Arrivare alle mille iscrizioni”.