Ladri a Mongrando, nel mirino bar e sede della Lega: portata via anche la bandiera della Regione

Ladri in azione a Mongrando. Tra la notte di venerdì e sabato sono finiti nel mirino un bar del paese e la nuova sede della Lega: nel primo caso, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stato rubato il fondo cassa (circa 100 euro) dopo la forzatura di una porta sul retro del locale; nell'altro caso, invece, non sarebbe stato asportato nulla se non una bandiera della regione Piemonte.

A detta di alcuni testimoni, sembra che sia stato notato qualcuno nell'atto di sventolarla per le vie di Mongrando. Inoltre, alcuni mobili sarebbero stati danneggiati con la macchinetta del caffè gettata a terra. “Non è stato un atto politico ma vandalico – spiega Vito Colletta, segretario della sezione Valle Elvo della Lega – Dispiace per quanto accaduto e condanniamo fermamente il gesto. Ovviamente si procederà a fare denuncia contro ignoti”. Sul caso indagano i Carabinieri.