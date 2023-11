A Casapinta gli Alpini onorano i caduti FOTO e VIDEO

Il gruppo Alpini di Casapinta, con il Sindaco e i cittadini, ha reso onore ai caduti oggi, 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate.

Il Capogruppo, Marco Zago, dopo l'alzabandiera e il saluto di Don Elviro Battuello, ha letto la lettera del Presidente Nazionale dell'Associazione Alpini, Sebastiano Favero, che così recita:

"Cari Alpini, oggi, centocinque anni dopo la fine del Primo Conflitto Mondiale, ci ritroviamo davanti ai monumenti che ricordano i nostri Caduti e la nostra storia, celebrando così all’unisono ovunque ci sia un Gruppo alpino la ricorrenza del IV Novembre. In un momento di gravissime tensioni internazionali, che mettono a serio rischio la pace mondiale, questo appuntamento si carica se possibile ancor più di significati. È infatti la Giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale, giornata in cui ribadiamo con forza il nostro attaccamento ai valori di spirito di sacrificio, servizio, solidarietà e amore per la pace che, nel nome della Patria, hanno fatto e fanno grande la nostra Associazione.

Abbiamo in questi anni recenti festeggiato traguardi importanti, come il 150° di fondazione del Corpo degli Alpini e il secolo di vita dell’Ana. E abbiamo superato gravissime difficoltà, come la pandemia di Covid19, che ha portato avanti tantissimi dei nostri vèci e durante la quale, però, non abbiamo esitato ancora una volta a rispondere “presente”. E da poco, presente il Capo dello Stato, abbiamo ricordato il 60° anniversario della tragedia del Vajont in cui furono centinaia di ventenni alpini di leva i primi ad accorrere sul luogo della devastazione.

Ma l’umanità sembra non voler imparare mai dalla storia e ci ripropone ogni giorno eventi che vanno contro ogni logica di convivenza fraterna e civile. Proprio per questo è importante che noi continuiamo ad impegnarci sulla via tracciata dai nostri padri, nel ricordo di quanti sono Caduti per offrire a noi un futuro migliore; e soprattutto non demordiamo nel voler trasmettere in primo luogo ai più giovani i valori che hanno sin qui retto il nostro operare.

Viva l’Italia e viva gli Alpini".

A concludere la cerimonia, prima della celebrazione della Messa, il commento del Sindaco di Casapinta Mauro Fangazio:

"La storia evidentemente non ci ha insegnato nulla, con le tragiche notizie che ci arrivano oggi dalle guerre nel mondo e che gettano civili nell'orrore e nella sofferenza. Ringrazio gli Alpini che sempre si sono prodigati per ricordare i caduti che hanno dato la vita durante i conflitti che ci hanno visti coinvolti. Bisogna riscoprire il valore della Pace che si deve tradurre nel ripudio della guerra.

Grazie a tutti, viva l'Italia, viva gli Alpini"