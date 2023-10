Sente il vicino di casa gridare e chiedere aiuto, si preoccupa e lancia subito l'allarme. È accaduto ieri mattina, intorno alle 8.30, a Cossato.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri che, una volta in casa, hanno assistito l'80enne fino all'arrivo dei sanitari del 118. Poi è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'anziano abbia accusato qualche problema di salute.