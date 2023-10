Con l'auto finisce contro i pali dello spartitraffico

Non è rimasto ferito il 43enne alla guida che, intorno alle 22.40 di ieri, 28 ottobre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo, in via Sandigliano, nel comune di Candelo. Stando alle prime informazioni raccolte, nell'impatto sarebbero stati divelti alcuni paletti dello spartitraffico. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

Sempre nelle scorse ore, alle 4.30 di oggi, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un veicolo incidentato, con una ruota bucata e un finestrino aperto, lasciato in sosta in un parcheggio di Cerreto Castello. Alla fine, dopo alcuni accertamenti compiuti dai militari dell'Arma, nulla di anomalo è stato riscontrato.