Consegnate le borse di studio Avis Biella 2023, premiati otto studenti meritevoli diventati donatori appena maggiorenni

Storie di chi si mette in gioco perché qualcun altro stia meglio. E' un messaggio importante, da portare a casa con sé, da diffondere nella propria costellazione di contatti: donare sangue e plasma è un gesto di solidarietà civile che cambia la vita. Di chi lo fa, di chi lo riceve.

Sabato 28 ottobre AVIS Biella ha organizzato la cerimonia di consegna delle borse di studio ai giovani donatori nella propria sede in città. Un appuntamento che torna, dopo gli anni del distanziamento sociale, come momento di incontro e di festa per gettare un ponte ideale già col nuovo anno alle porte e coi tanti progetti che hanno bisogno di "gambe" per camminare.

Ospite della serata una persona che, grazie al dono del plasma, riesce a condurre una vita normale. Patrizia Garzena vive da sette anni con una neuropatia rara e, come volontaria dell'associazione CIDP Italia, ha accolto con slancio l'invito del presidente AVIS, Lorenzo Tivelli, a portare la propria testimonianza in favore delle donazioni, dando seguito a una collaborazione virtuosa che esiste già da diversi anni. Le persone che, come Garzena, hanno bisogno di farmaci derivati dal sangue e dal plasma sono tanti in Italia e, in questi anni post-pandemia, hanno dovuto spesso scontare sulla loro pelle la carenza delle terapie. Far sì che i giovani che si avvicinano alla donazione restino costanti col loro impegno nel tempo è dunque un investimento fondamentale.

Durante la cerimonia il presidente Tivelli e i volontari del direttivo AVIS Biella si sono avvicendati nel consegnare le borse di studio a Agnolin Mattia, Aita Edoardo, Borrione Laura, Chigioni Rebecca, Gronda Giulia, Milano Alice, Morelli Ludovica Allegra e Vercellino Chiara.