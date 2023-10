L'anno del 150° anniversario del CAI Biella si chiude con la premiazione del Premio Biella Industria Sezione Montagna

Con la Premiazione della Prima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria sezione Montagna si chiude l’anno del 150° del CAI Biella.

La premiazione si terrà sabato 28 ottobre alle 16 a Città Studi, Corso Pella 2.Alla cerimonia saranno presenti gli autori premiati: Matteo Melchiorre con Il Duca, Einaudi, vincitore Premio Letteratura e Industria sezione Montagna; Francesco Casolo con La salita dei Giganti, Feltrinelli, vincitore Premio Speciale CAI Biella - 150 anni.

La scelta delle opere premiate è stata fatta dalla Giuria presieduta dall’antropologo delle popolazioni alpine, già presidente generale del CAI, Annibale Salsa. Della Giuria hanno fatto parte Daniela Berta, direttrice del Museo Nazionale della Montagna, il giornalista e scrittore Stefano Ardito, il giornalista Marco Berchi, e l’antropologo e blogger Pietro Lacasella.

Il Premio consiste in un trofeo realizzato dall’artista Daniele Basso che riprende le forme dell’opera Quintino creata proprio per celebrare il 150° della sezione. Gli autori saranno protagonisti delle due tavole rotonde con alcuni membri della giuria. Questi i titoli: La città inventa la montagna. Il ruolo della borghesia nella formazione dell’immaginario alpino. La montagna entra in città e crea economia. Tra spopolamento e nuove opportunità. Il valore dei servizi ecosistemici.

Gli attori di Storie di Piazza leggeranno delle pagine scelte delle opere premiate.

Tra i momenti più significativi del pomeriggio la presentazione della riedizione anastatica del libro Il Biellese, edito nel 1898 in occasione del XXX Congresso degli Alpinisti, ristampato nel1973 per il 100° del CAI Biella.

Nel corso della cerimonia si terrà la premiazione degli studenti degli istituti superiori biellesi che hanno partecipato ai diversi progetti di conoscenza e avvicinamento alla montagna. Saranno inoltre presenti i gestori dei rifugi del CAI Biella a cui saranno consegnati i defibrillatori che dalla prossima stagione saranno in uso nelle rispettive strutture. Il progetto dei defibrillatori “Col cuore nei rifugi biellesi” è stato riconosciuto come progetto pilota a livello nazionale ed è stato promosso dal Soccorso Alpino e dalla Croce Rossa.

A finanziare l’acquisto dei defibrillatori per i rifugi Coda, Rivetti e Vittorio Sella saranno gli zaini del Progetto Tas-CAI, realizzati con la collaborazione di CAI Biella, Its TAM, Circolabile, le associazioni del Tavolo del Carcere e Carcere di Biella. Per il defibrillatore del rifugio Quintino Sella va un grazie a Luciana e Giorgio Masserano in memoria del loro Paolo.