Ponderano, “I Nuovi Camminanti” presentano una nuova commedia inedita.

La Compagnia teatrale “I NUOVI CAMMINANTI” di Biella torna in scena sabato 28 ottobre 2023, alle ore 21:00, al Centro Polivalente di Ponderano, in via Mazzini 25, con una commedia dialettale inedita, in due atti, di carattere decisamente comico: “Tropa grasia, care magne”.

La vicenda si svolge durante la “Giornata Nazionale della Bontà”. Lucia e Giovanni, coppia giovane e molto sportiva, accetta, senza grande entusiasmo, di aderire alla proposta del Parroco, instancabile promotore di iniziative benefiche, e di accogliere in quella ricorrenza, un o una povera ospite dimenticata, in una delle varie Case di Riposo della zona. La fortunosa ricerca del Don porterà a scovare una vecchia zia di Giovanni, della quale lui stesso ignora l’esistenza. Questa opera di bontà si rivelerà doppia in quanto, invece di una sola zia, ne arriveranno due, brillanti e vivacissime, che sconvolgeranno il consueto programma di allenamento della coppia, impegnata nella preparazione di una famosa Maratona. Giovanni ne trarrà però molto conforto, in quanto cresciuto orfano dalla più tenera età, si confessa bisognoso di ritrovare particolari e ricordi dei suoi cari genitori. Ben diversa la marcata reazione ostile di Lucia, che verrà ampiamente ricambiata, non solo a parole, dalle “care magne”. Ad arricchire la vicenda contribuirà anche l’incontro con il papà di Lucia. Il finale a sorpresa, si rivelerà, più che ‘caliente’, addirittura scoppiettante!

Gli attori in ordine di apparizione saranno: Claudia Vineis, Alberto Fante, Maurizia Mosca, Dario Bertagnolio, Carlo Costetti, Paolo Pierotti.

La commedia, tratta da un’originaria idea di Anna Bruni e Acquadro Mariella, vedrà oggi il nuovo adattamento, sceneggiatura e regia di Acquadro Mariella; la produzione di luci, suoni ed effetti scenici a cura di Maurizio Mercandino; progettazione, scenografia, nonché aiuto regia di Cristina Martini.