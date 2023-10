Biella, furgone perde una ruota in via Carso, nessun ferito

Questa mattina, sabato 21 ottobre, un furgone che transitava in via Carso nei pressi della stazione, ha perso letteralmente una ruota che è finita tra le piante adiacenti alla carreggiata, fortunatamente, non incontrando ostacoli di nessun tipo. Il conducente ha immediatamente arrestato il mezzo e provveduto a chiedere supporto ai soccorsi. Il traffico in quel punto della città è stato rallentato sino alla rimozione.