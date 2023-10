Rugby, Brc, i risultati del fine settimana

SERIE C

15.10.23 Rugby Varese v Biella Rugby 3-67 (3-40)

Marcatori. Mete: Besso, Longo (3), Lanza, Tosetti (2), Moretti, Protto, Givonetti, Passuello. Trasformazioni: Poli (6).

Biella Rugby: Moretti (58’ Varese); Longo, Tosetti, Vaccaro, Poli; Caputo (52’ Savatteri), Besso; Givonetti, Protto (77’ Panatero), Zacchero (55’ Morandini); Bottero (55’ Cafaro), Passuello; Zanotti, Lanza (cap.) (50’ Coda Cap), Agnolio (50’ Bortolot).

Nicola Mazzuccato, coach: “Complessivamente è stata una buona prestazione dei ragazzi. Nei minuti iniziali della partita ci sono state un po' di imprecisioni sulla trasmissione del pallone e sull'efficacia dei sostegni di conservazione che spesso erano in ritardo. Dopo qualche minuto però i ragazzi sono stati bravi a prendere delle contromisure che hanno permesso loro di esprimere un discreto gioco offensivo che ha portato alla segnatura di cinque mete per tempo. La difese ha fatto qualche passo in avanti ma c'è ancora molto lavoro da fare, non siamo rapidi a prendere informazioni guardando avanti, siamo ancora lenti nella circolazione dei giocatori e spesso pigri a rimetterci in gioco. Complimenti ai ragazzi per la prima vittoria nel nuovo campionato cadette”.

UNDER 12

14.10.23 a Ivrea, Festa del Rugby con: Ad Maiora, Ivrea, Monferrato, Volpiano e Brc

Giulia Casale Ros, coach: “Primo impegno a livello agonistico della stagione. Buono il gioco di squadra dei ragazzi che hanno tenuto un buon ritmo e imposto spesso il gioco offensivo alle squadre avversarie. Gli ottimi spunti personali di qualche giocatore più esperto, hanno permesso una buona continuità e riciclo di palloni. Da rivedere e lavorare ancora il gioco al largo in più situazioni”.

UNDER 10

14.10.23 a Ivrea, Festa del Rugby

Salvatore Lipera, coach: “Si sono viste delle cose positive in attacco, ma bisogno un po' migliorare sulla difesa. Come prima prova, è andata tutto sommato bene!”.

UNDER 8

14.10.23 a Ivrea, Festa del Rugby con: La Torre, Ivrea e Brc

Rachele Pagliano, coach: “Ottima prestazione dei nostri bimbi al raggruppamento di Ivrea. Gli obbiettivi dati ad inizio partita e i lavori svolti durante gli allenamenti sono stati messi in pratica quasi tutti in modo efficace, nonostante fosse la prima partita dell’anno dei nostri orsetti”.