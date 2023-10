Biella, “Living Surrounded by Mafia”: SAP incontrerà i ragazzi dell'ITIS

Living Surrounded by Mafia (Vivere circondati dalla Mafia) è il titolo della rassegna di eventi organizzati da SAP, sezione di Biella (Sindacato Autonomo di polizia).

Dopo l’impegno costante per la divulgazione delle tematiche mafiose, in svariati contesti, l’incontro di SAP, si rivolgerà ai ragazzi dell’ITIS Q. Sella, per illustrare la vita di Palermo, attraverso gli occhi di un ragazzo cresciuto nel Quartiere di Brancaccio, tra il 1980 e gli anni 2000. Una giornata contro mafia, la criminalità organizzata e le associazioni a delinquere: in ricordo delle vittime e un monito per il futuro.

L’intervento si terrà martedì 10 ottobre, dalle ore 8:00, alle 10:00, presso l’aula magna della sede d’Istituto e inizierà con l’introduzione sulle origini di “Cosa Nostra”, dalla nascita fino ad oggi.