Ubriaco disturba i clienti di un locale. Poi se ne va a bordo del motorino ma viene fermato dai Carabinieri

Rimedierà una denuncia per guida in stato di ebbrezza l'uomo di 36 anni trovato positivo alla guida del suo motorino.

Stando alle informazioni raccolte, intorno alle 3 di questa notte, lo stesso avrebbe cominciato a disturbare i clienti di un locale di Biella e, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine (precedentemente allertate dai presenti), si sarebbe allontanato a tutta velocità a bordo del suo mezzo.

Dopo breve tempo, è stato rintracciato dai Carabinieri e portato in caserma per gli accertamenti etilometrici che hanno confermato la positività per un valore di circa 2.