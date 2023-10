Giornata Mondiale della Salute Mentale: il punto informativo di ASL Biella.

Martedì 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day) e l’ASL di Biella aderisce con un’iniziativa a cura della Struttura Complessa di Psichiatria, diretta dal Dott. Carlo Ignazio Cattaneo. Un’opportunità per utenti, famiglie, operatori e in generale tutti i cittadini, di unirsi intorno a questo importante tema della salute mentale come “diritto umano universale” e migliorare la conoscenza e la consapevolezza, al fine di ridurre lo stigma e promuovere tutte le azioni indirizzate a proteggere la salute mentale quale diritto universale di ogni uomo. Questo comprende la protezione, ove possibile, dai fattori di rischio, il diritto a cure accessibili, disponibili e scientificamente validate ed il diritto alla libertà, all’indipendenza ed all’inclusione nella comunità.

Dalle ore 9:00 alle 11:00, nell’area esterna della Sala Convegni dell’Ospedale, lo staff medico e sanitario sarà a disposizione dei cittadini che potranno ricevere valutazioni per sé stessi, o per i propri familiari.

La World Mental Health Day è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La ricorrenza ha lo scopo di promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale, contro lo stigma sociale.

Ogni anno viene posta l’attenzione su un diverso aspetto: quest’anno il tema è “Le nostre menti, i nostri diritti” (“Our minds, our rights”). Affermare la salute mentale come un diritto umano universale significa migliorare la conoscenza, aumentare la consapevolezza e guidare azioni che promuovano e proteggano il benessere di tutti. La finalità è garantire a chiunque, ovunque, il più alto livello possibile di salute mentale. Questo comprende la protezione, ove possibile, dai fattori di rischio, il diritto a cure accessibili, disponibili e scientificamente validate; il diritto alla libertà, all’indipendenza ed all’inclusione nella comunità.

Verranno inoltre fornite informazioni sull’importanza della protezione, ove possibile, dai fattori di rischio, del diritto a cure accessibili, disponibili e scientificamente validate e al diritto alla libertà, all’indipendenza e all’inclusione nella comunità.

Il neo Direttore della Struttura Complessa Psichiatria Dottor Carlo Ignazio Cattaneo ribadisce l’importanza della diffusione di una cultura relativa alla salute mentale, sostenendo: “Dall’età infantile a quella geriatrica, ogni cittadino deve poter accedere a cure e servizi che possano rispondere ai bisogni di tutela della salute mentale. Una buona salute si traduce in una migliore salute fisica, un miglior funzionamento sociale e lavorativo e delle migliori relazioni interindividuali, sociali e affettive. A Biella si può affermare che il Diritto alla salute mentale dei cittadini è un Dovere della Nostra Azienda e della Struttura Complessa Psichiatria”.