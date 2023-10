A Cascina Oremo i laboratori del centro Hpl del Fondo Edo Tempia, Caucino: "Possibile cambiare il destino di tanti bimbi", FOTO

L’esponente biellese della giunta regionale ha visitato, in particolare, le aule dedicate al progetto Hpl, i centri gratuiti di potenziamento cognitivo per bambini e bambine con funzionamento intellettivo limite.

Il progetto muove infatti da una concreta considerazione in merito alle evidenze scientifiche che mettono in luce come i bambini e le bambine con Funzionamento Intellettivo Limite siano presenti in percentuali fra il 2,5% e il 7% della popolazione, con una percentuale che varia a seconda dell’età (maggiore nel periodo di frequenza della scuola secondaria) e delle condizioni sociali (maggiori in caso di condizioni ambientali sfavorevoli).