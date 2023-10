Fuga rocambolesca in città a bordo di una Fiat 600. Polizia Locale arresta un 24enne biellese, FOTO

Non si è fermato all' "Alt" della Polizia Locale a Biella in via Lamarmora per un semplice controllo, e un 24enne biellese, già noto alle forze dell'ordine, incurante di semafori rossi e delle rotatorie, ha dato il via a una fuga rocambolesca in città, inseguito anche dai Carabinieri e dalla Polizia. Una fuga che per lui si è conclusa con l'arresto.

Per il giovane l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato tradotto al carcere di via dei Tigli.

A fermare la fuga del ragazzo a bordo di una Fiat 600 è stato un furgone in Corso San Maurizio.

"Quello che stava accadendo non è passato inosservato ai cittadini, che tra l'altro sono stati messi in serio pericolo dal giovane e dalla sua guida, come sono stati anche messi in pericolo i miei uomini - dichiara il Vice Comandante della Polizia Locale di Biella Marcello Portogallo - . Ringrazio, Polizia e Carabinieri, e in particolar modo chi alla fine ha collaborato con noi a fermare la fuga del giovane, un furgone che si è messo di traverso per non farlo passare. Noi lo abbiamo fatto scendere dall'auto non senza difficoltà, portato al Comando e arrestato. Oggi è stato processato per direttissima".