Nella giornata del patrono, San Michele, i soci di ANPS si sono riuniti per una serata conviviale - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella

Ieri, 29 settembre, la Polizia di Stato ha celebrato San Michele, patrono. Al mattino la solenne Messa di celebrazione è stata officiata dal Vescovo Roberto Farinella che ha accolto i fedeli per rammentare l’assonanza d’intenti fra i funzionari dell’ordine pubblico e il Funzionario di Dio, Michele Arcangelo: “Nessuno è più grande di colui che serve"

La tradizionale cena organizzata a Sordevolo dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato della sezione di Biella, è stata occasione di un momento di pura convivialità: "Durante le nostre cene, seppur intervengano persone con un ruolo di rilievo, siamo tutti sullo stesso livello, non ci sono formalità, né correnti o preferenze. Sono tutti benvenuti senza distinzioni, tutti uguali, amici" - hanno commentato così Antonio De Monte, Presidente, e Roberto Triverio, vice Presidente, di ANPS.

Una ottantina di convenuti si sono trovati a Pratovalle: sindaci, autorità religiose e politiche, professionisti, agenti in servizio o in quiescenza, familiari e simpatizzanti, che sempre apprezzano le iniziative di ANPS Biella.

Sono tante competenze rappresentate dai soci, ognuno con una precisa peculiarità, che oltre a confrontarsi si rendono disponibili in associazione per aiutare i cittadini che spesso si rivolgono in sede per chiedere informazioni, consigli, aiuto.

Una realtà importante sul territorio, quella dell'A.N.P.S., animata da un direttivo sempre in azione per promuovere attività culturali, associative e di volontariato e una vitalità e un peso che attraggono trasmettendo serietà, affidabilità e concretezza d'intenti.

L'omaggio floreale alle signore ha concluso la serata con un arrivederci al prossimo appuntamento conviviale sicuramente bene organizzato come al solito.